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  4. 'Mahalle takımı bu golleri yemez!' dedi, maç sonunda dans şov yaptı! Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Rennes maçında hop oturdu hop kalktı...

'Mahalle takımı bu golleri yemez!' dedi, maç sonunda dans şov yaptı! Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Rennes maçında hop oturdu hop kalktı...

29.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Rennes karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilerin 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3'lük eşitliği yakalaması taraftarları mutlu ederken, mücadeleyi izleyenler arasında Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural da yer aldı. Vural'ın maç boyunca yaptığı yorumlar ve heyecanı dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nun 5. haftasında Fransa'nın Rennes ekibini konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, bulduğu gollerle 3-3'lük eşitliği sağladı. Son dakikalarda galibiyeti arayan sarı - lacivertliler, aradığı sayıyı bulamasa da taraftarlarını oldukça mutlu etti. Grup liderliği için büyük önem taşıyan müsabakada Türk futbolunun ünlü ismi Yılmaz Vural da yer aldı.

YILMAZ VURAL, MAÇI İZLEDİ

LOCADA YER ALDI

LOCADA YER ALDI
Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Rennes maçını Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki locada takip etti.

MAÇ BAŞINDA TARAFTARA EŞLİK ETTİ

MAÇ BAŞINDA TARAFTARA EŞLİK ETTİ
Müsabakanın başında Fenerbahçe taraftarlarının geleneksel olarak yaptığı geri sayımla birlikte dans eden Vural, maçın başlamasıyla birlikte yerine oturdu.

"MAHALLE TAKIMINDA YENMEZ"

"MAHALLE TAKIMINDA YENMEZ"
Karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip eden deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin yediği 3. gol sonrasında sinirlenerek, "Kaç kişi orada Fenerbahçe? 7 kişiler. 3 kişiyle atak yaptı Rennes. Adamla mı oynayacaksın, topla mı? Koca Fenerbahçe'nin oyuncususun, dikkat etsene biraz. Yalandan goller, mahalle takımında yenmez." dedi.

"HOCANIN HUYU BU"

"HOCANIN HUYU BU"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ikinci yarıda yaptığı değişiklikleri değerlendiren ünlü teknik adam, "Hocanın huyu bu, 3 değişiklik yapar. Oyuncular maça etki eder. Emre Mor yaratıcı oyuncu." ifadelerini kullandı.

DANS ETTİ

DANS ETTİ
Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Rennes karşısında 3-3'lük beraberliği getiren golü bulmasının ardından ise büyük bir sevinç yaşadı ve locasında bulunan kişilerle karşılıklı dans etti.
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