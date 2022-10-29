'Mahalle takımı bu golleri yemez!' dedi, maç sonunda dans şov yaptı! Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Rennes maçında hop oturdu hop kalktı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nun 5. haftasında Fransa'nın Rennes ekibini konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, bulduğu gollerle 3-3'lük eşitliği sağladı. Son dakikalarda galibiyeti arayan sarı - lacivertliler, aradığı sayıyı bulamasa da taraftarlarını oldukça mutlu etti. Grup liderliği için büyük önem taşıyan müsabakada Türk futbolunun ünlü ismi Yılmaz Vural da yer aldı.

YILMAZ VURAL, MAÇI İZLEDİ

LOCADA YER ALDI Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Rennes maçını Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki locada takip etti.

MAÇ BAŞINDA TARAFTARA EŞLİK ETTİ Müsabakanın başında Fenerbahçe taraftarlarının geleneksel olarak yaptığı geri sayımla birlikte dans eden Vural, maçın başlamasıyla birlikte yerine oturdu.

"MAHALLE TAKIMINDA YENMEZ" Karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip eden deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin yediği 3. gol sonrasında sinirlenerek, "Kaç kişi orada Fenerbahçe? 7 kişiler. 3 kişiyle atak yaptı Rennes. Adamla mı oynayacaksın, topla mı? Koca Fenerbahçe'nin oyuncususun, dikkat etsene biraz. Yalandan goller, mahalle takımında yenmez." dedi.

"HOCANIN HUYU BU" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ikinci yarıda yaptığı değişiklikleri değerlendiren ünlü teknik adam, "Hocanın huyu bu, 3 değişiklik yapar. Oyuncular maça etki eder. Emre Mor yaratıcı oyuncu." ifadelerini kullandı.