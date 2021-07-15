Mahrem kaç bölüm sürecek? Mahrem ne zaman final yapacak?

İlk bölümü geçtiğimiz gün yayınlanan Mahrem belgeselinin devamı bugün TRT1 ekranlarında olacak. FETÖ'nün planlarını işleyen belgesel FETÖ mahreminin TSK'ya nasıl sızdığını anlatıyor. Mahrem, örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlarla, yaşanmış olaylarla ve belgeler ile işleniyor.

Mahrem belgeseli konusu nedir?

Toplamda 4 bölüm olan belgeselin ilk 2 bölümü geçtiğimiz gün TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı. Belgeselin son 2 bölümü ise bu akşam yayınlanacak.

TRT'nin hazırladığı Mahrem belgeselinde FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı, karanlık mahrem yapılanması ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin nasıl gerçekleştiği işleniyor.

Drama türündeki belgeselde örgüt üyelerinin ilk defa açık kimlik ile vermiş olduğu röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veriliyor.

Mahrem belgeselinin ilk tanıtımı TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.