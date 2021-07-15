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Mahrem kaç bölüm sürecek? Mahrem ne zaman final yapacak?

15.07.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahrem belgeseli 14 Temmuz Çarşamba 1. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Mahrem belgeseli TRT 1 tarafından hazırlandı. Toplamda 4 bölüm olacak belgeselin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Belgesel, FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızmasını ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimine gidiş sürecini ekranlara getiriyor.

İlk bölümü geçtiğimiz gün yayınlanan Mahrem belgeselinin devamı bugün TRT1 ekranlarında olacak. FETÖ'nün planlarını işleyen belgesel FETÖ mahreminin TSK'ya nasıl sızdığını anlatıyor. Mahrem, örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlarla, yaşanmış olaylarla ve belgeler ile işleniyor.

Mahrem belgeseli konusu nedir?

Toplamda 4 bölüm olan belgeselin ilk 2 bölümü geçtiğimiz gün TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı. Belgeselin son 2 bölümü ise bu akşam yayınlanacak.
TRT'nin hazırladığı Mahrem belgeselinde FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı, karanlık mahrem yapılanması ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin nasıl gerçekleştiği işleniyor.
Drama türündeki belgeselde örgüt üyelerinin ilk defa açık kimlik ile vermiş olduğu röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veriliyor.
Mahrem belgeselinin ilk tanıtımı TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Mahrem belgeselinin yayınlanan ilk tanıtımında FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK'dan atıldığı işleniyor. Öte yandan örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü fetö
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