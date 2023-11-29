Mal varlığına el konuşmuştu! Nez Demir diğer fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç hakkında olay iddialarda bulundu! "12 dairesi var..."

Son günlerde lüks yaşantılarıyla dikkat çeken isimleri yayımlamasıyla adından söz ettiren fenomen Alp Kılınç da bir fenomen. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kılınç'ın "Bunların hepsi kaçacak" paylaşımı Dilan Polat'ın eski dostu Nez Demir'i çileden çıkardı.



"SENİ PİSLİK" DİYEREK ÇILDIRDI

Dilan Polat dosyasında tedbir amaçlı mal varlığına el konulan Nez Demir kendisi hakkında sürekli paylaşımlar yapan Alp Kılınç ile ilgili olay iddialarda bulundu.

Nez Demir "Antep'te bir köyde yaşarken Nişantaşı'ndan bir eve nasıl taşındı arkasında kim var bu kadar güzel atıp tutuyor? Ankara'Da kimle görüştü 12 dairesi 1 arabası var 96 doğumlu bu parayı nereden almış?" dedi.

Nez Demir bununla da kalmadı ve deprem döneminde yaşananlara dair de iddialarda bulunup "Bana bak pislik kimsin sen ya? Üslup çok önemli ya sen kimsin ya sen bir kendine bak ya! Sen bizi eleştirecek durumda mısın?" diyerek isyan etti.