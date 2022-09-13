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Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

13.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şed kuşanma töreni düzenlendi.

Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'ndaki kutlamalar, Malatya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, törendeki konuşmasında, "bugünkü dünyayı şekillendiren vahşi kapitalizmin dayattığı temel ilkenin rekabet olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suyu da toprağı da insanı da sömür, hep kazan. Bizim ahilik kültürümüzde bu yok. Biz yaşarız ve yaşatırız. Ahilik teşkilatımız böyle bir kültür, bir medeniyet inşa etti. Bu medeniyet işte bu topraklarda bin yıldır kalıyor. Bir başka konu, bizim ahilik teşkilatımız millidir. Bizim ahilik teşkilatımız esnafımız, milletine, devletine sonuna kadar bağlıdır, yeri geldiğinde de sorumluluk alır. Biz Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'nun fakir esnafıyla yaptık. Bizi bir arada tutan temel değerler bunlar."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ahiliğin cömertliği, dürüstlüğü ve adaletli olmayı gerektirdiğini vurgulayarak, teşkilatın bu ilkeleriyle Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise esnafın her dönemde devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirtti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de ahiliğin dürüstlüğün, sevginin ve hoşgörünün birleşimi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyelerince, yılın ahisi seçilen ayakkabı üretici Kadir Ünal'a kaftan giydirildi, şed kuşanması yapıldı.

Usta Kadir Ünal, kalfa Umut Bulut ve çırak Ramazan Sönmez'e plaket ve çeyrek altın verildi.

Daha sonra katılımcılara "Ahilik pilavı" adıyla Akçadağ yöresine ait etli pilav ve ayran ikram edildi.

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

Malatya'da "Ahilik Haftası" şed kuşanma töreniyle kutlandı

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