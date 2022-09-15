Hüsniye Sancar, AA muhabirine, "Bir hafta içinde eşimin mezar yolu, mezar bakımı yapıldı, yenilendi. Daha önce yol çamur, çakıl, taş ve kayaydı. Gelip gidemiyorduk, zorlanıyorduk. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden, komutanımızdan razı olsun." dedi.

Kırcaer, şehit eşi Hüsniye Sancar ve şehidin yakınları ile Cumali Sancar'ın kabrini ziyaretinde dua etti.

Malatya'da jandarma şehit polisin mezarını yeniledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz