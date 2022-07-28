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Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

28.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi'ndeki (Tebde) bazı kadınlar, evlerinin duvarlarına parmaklarıyla süsleme yapıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahallede yaşayan kadınlar, evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süsleme geleneğini geçmişten günümüze yaşatıyor.

Bu meşakkatli çalışmalar kapsamında kadınlar, öncelikle çamur sıva yapıyor sonra badem ağaçlarında toplanan reçineleri havanda döverek, bir kapta kaynatıyor. Kaynatılan reçineyi adeta bir vernik gibi çamur sıvanın üzerine süren kadınlar, kuruma işlemi için birkaç gün bekliyor. Kadınlar, kuruyan reçinenin üzerine "çarpma toprağı" dedikleri karışımla hem duvardaki pürüzleri alıyor hem de parmaklarıyla desen veriyor.

Yaptıkları desenle evlerinin güzel görünmesini sağlayan yöre kadınları, atalarından gördükleri yöntemi günümüzde yaşatmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Koru Mahallesi'nde yaşan 47 yaşındaki Gülten Coşkun, AA muhabirine, büyükannelerinden gördükleri süsleme işlemini şimdilerde sadece iki kişinin sürdürdüğünü söyledi.

Coşkun, işlemin hem evlerinin duvarları korumak hem de güzel görünmesini sağlamak için yaptıklarını kaydetti.

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor

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