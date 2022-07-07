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Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

07.07.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, hasat günü etkinliği yapıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde bir kayısı bahçesindeki törene katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin, kurutmalık kayısıları çekirdeklerinden ayırma işlemini yapan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra altına büyük bezler serili olan bir kayısı ağacındaki meyveleri uzun sopalarla toplayıp kasalara doldurdu.

Vali Şahin, gazetecilere, kayısının kent ve Türkiye için altın değerinde bir ürün olduğunu söyledi.

Kayısının büyük bir ekonomik getirisinin olduğunu belirten Şahin, "Kayısı sadece Malatya ekonomisini ayakta tutmuyor, Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var. Çiftçimizin bu emeğinin karşılığını alması da bizim en büyük düşüncemiz, en büyük isteğimiz. Her zaman söylediğimiz gibi çiftçi gülerse bütün Türkiye güler, çiftçinin güldüğü yerde sıkıntı olmaz, ekonomik kriz olmaz. Çünkü reel sektör, tarım, toprak her şeyin esası ve başıdır. O yüzden tarımımızı ayakta tutarsak Türkiye'yi doyururuz. Hatta bu coğrafya sadece Türkiye'yi değil dünyayı bile doyurur. Yeter ki toprağa yeteri kadar ilgi gösterelim. Toprağa ilgi gösterirsek o karşılığını mutlaka verecektir." diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da devam eden kayısı hasat sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bu yıl 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefimizi hep beraber bulacağız." dedi.

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

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