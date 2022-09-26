Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kayseri-Malatya kara yolu Muratlı Mahallesi Doğanlar mevkisindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Yavuz (59), eşi Leyla (58), oğlu Tarık (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su'nun (7) cenazeleri, yakınları tarafından şehir mezarlığı morgundan teslim alındı.

Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen cenaze töreninin ardından 6 kişilik aile mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yavuz ailesinin yakınları ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Umut Yalçın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada Fatma Yavuz'un bir süre önce Muğla'da yaşayan babasının vefat ettiği, ailenin de taziyeye katıldıktan sonra Malatya'ya dönerken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kayseri-Malatya kara yolu Muratlı Mahallesi Doğanlar mevkisinde dün, Murat Yavuz (59) idaresindeki 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada sürücü Yavuz ile yanında bulunan eşi, oğlu, gelini ve iki torunu yaşamını yitirmişti. Tır sürücüsü H.D. ise gözaltına alınmıştı.