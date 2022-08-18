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Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

18.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah, Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyete, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Kadir Dinç, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt eşlik etti.

Kütüphane önünde çiçeklerle karşılanan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah, ilk olarak restorasyonla kurtarılan tarihi eser niteliğine sahip çeşitli Kuran-ı Kerim eserlerinin olduğu bölümdeki eserleri gezdi.

Eserlere, Diyanet atölyesinde, tarihi ve estetik görünümünü korumak amacıyla restorasyon sırasında uygulanan işlemlerin yer aldığı videoyu izleyen Malezya Kralı ve Kraliçesi, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserlerin yer aldığı özel bölümde de incelemelerde bulundu.

Kütüphane gezisi sırasında Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Diyanet yetkililerine, kütüphanelerinde Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kitaplarının yer alıp almadığını sordu. Bunun üzerine bir yetkili, kütüphanenin farklı bölümlerde yer alan yazar Orhan Pamuk'un kitaplarını Kraliçe'ye gösterdi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan kitapların Kral ve Kraliçe'ye tanıtıldığı ziyaret, kütüphane önünde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

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