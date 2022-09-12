Malezya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Malezya'nın bağımsızlığının 65'inci yıl dönümü,ü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Sazali, Malezya'nın 31 Ağustos 1957'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığını hatırlatarak, "Bu tarih; Malay, Hint, Çin fark etmeksizin Malezyalıların el ele vererek kendi milletlerini kurduğu tarihtir." diye konuştu.

Malezya'nın o günden bu yana güçlü bir ekonomi ve ulusal benlik oluşturduğunu ifade eden Sazali, "Malezya'nın Türkiye ile diplomatik ilişkileri 1964'te kuruldu. O tarihten bu yana iki Müslüman ülkenin ilişkileri gelişti ve olgunlaştı. Başbakanımızın Türkiye'ye son ziyareti ile ilişkilerimiz daha da gelişti ve stratejik ortaklık seviyesine ulaştı." dedi.

Sazali, ağustostaki Malezya Kralı ve Kraliçesinin Türkiye ziyaretine de değinerek, "Bu iki ziyaretten çok önce, birçok alanda iş birliği kurduk. Bu ilişkilerin gelişmesinden halklarımız da faydalandı. Malezyalı öğrenciler Türk eğitim sisteminde yerlerini alabiliyor. Bu gibi alanlarda iş birliğimiz daha da güçlenebilir. Üniversiteler arası araştırma iş birliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl iki ülke diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını söyleyen Sazali, "Eminim iki ülkenin de devam çabalarıyla daha fazla yıl dönümünü kutlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Akar ve Sazali, Malezya'nın bağımsızlığının 65'inci yıl dönümü anısına hazırlanan pastayı kesti.