Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu İstanbul ofisini açtı

İSTANBUL (AA) - Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) İstanbul Ofisi'nin açılışı, Malezya Kıdemli Bakanı ve Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı (MITI) Dato' Seri Mohamed Azmin Ali tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MITI Genel Sekreteri Datuk Lokman Hakim Ali, MIDA İcra Kurulu Başkanı (CEO) Datuk Wira Arham Abdul Rahman, MATRADE CEO'su Datuk Mustafa Abdul Aziz, Malezya İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Raja Abdul Kadir ve Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Bölgesi Daire Başkanı Çağatay Özden katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Malezya Kıdemli Bakanı ve Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali, MIDA'nın İstanbul ofisinin kurulmasının çok temel ve kritik iki amaca hizmet ettiğini, bunlardan birincisinin, Malezya'nın Orta Doğu ve Avrupa Birliği gibi komşu bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye ve civarındaki ticari çıkarları ve yatırım ufkunu genişletmek isteyen işletmeler için bir kapı görevi görmesi olduğunu dile getirdi. Bu konunun, Malezya'nın sınır ötesi yatırımlarını artırma girişimiyle paralellik gösterdiğini vurgulayan Ali, "İkincisi ise bu ofis, Türkiye'den ve bölgeden Malezya'ya daha fazla yatırım çekmek için bir mıknatıs görevi görecek ve böylece ASEAN bölgesinde ve ötesinde büyüme için bir sıçrama tahtası olarak konumumuzu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ali, gelişmiş Türk yatırımlarının potansiyelinden tam olarak yararlanmak için ofisin çok doğru bir zamanda açıldığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"MIDA'nın İstanbul ofisinin açılması, ileri üretim, makine ve ekipman, havacılık, dijital yatırım, bilişim ve helal kesim de dahil olmak üzere gıda üretimi alanlarında Malezya'ya yönelik imalat ve hizmet alanlarındaki gelişmiş Türk yatırımlarının potansiyelinden tam olarak yararlanmak için çok doğru bir zamanda gerçekleşmektedir. Bu husus, Malezya'nın Ulusal Yatırım Hedefleri (NIA) ile uyumludur. Büyüme politikamızın, KOBİ'lerin değer ve tedarik zincirinde ilerlemesini sağlamaya öncelik verdiğinin altını çizmek isterim. Bu girişimler aynı zamanda şirketleri ve işletmeleri süreçlerini otomatikleştirmeleri için güçlendirecek, sosyal ve çevresel etkileri azaltırken endüstri taleplerini karşılamada uygun maliyetli olacaktır."

Türkiye ve Malezya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önemine işaret eden Ali, "Malezya ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nı 2014 yılında imzalandı. Anlaşma, uygulanmaya 2015 yılının ağustos ayında başladı. Bu anlaşma, ticareti, malları, bunun yanı sıra ekonomik ve teknik alanlardaki iş birliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında, 2023 yılından itibaren Türkiye'den ihraç edilen malların neredeyse yüzde 99'u gümrüksüz olacak. Bu durum Türk ihracatına anahtar bir rol veriyor. Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığımız ülkelere oranla Türkiye'ye çok ciddi bir avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, dün imzalanan revize protokolle, Serbest Ticaret Anlaşması'ndan Türkiye'den ve Malezya'dan iş adamlarının çok önemli avantajlar sağlayacağını belirterek, Türkiye-Malezya arasında kurulan Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi'nin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve iş birliğini derinleştireceğini söyledi.

Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını ifade eden Ali, "Uzun süredir var olan ilişkilerimiz günden güne daha da güçleniyor. Bugün İstanbul'da açtığımız ofisin yeni alanlardaki iş birliklerini güçlendirmesini ve büyütmesini umut ediyoruz. Türkiye, bizim için çok önemli bir ticaret ortağı. Türkiye, bölgede bizim 3'üncü en büyük ticari partnerimiz. İki ülke arasında çok büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

-"Türkiye ve Malezya bulundukları coğrafyalarda bölgesel bir merkez konumunda"

MIDA ile kurulan stratejik ortaklıktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da Türkiye ve Malezya'nın bulundukları coğrafyalarda bölgesel bir merkez konumunda olduğuna dikkati çekti. Son yıllarda Malezya'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 1 milyar dolar düzeyindeki uluslararası doğrudan yatırımın başta enerji, finans, altyapı ve ulaşım, perakende ve sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde gerçekleştiğini kaydeden Dağlıoğlu, "Bu sektörlere ek olarak teknoloji girişimciliği ve faizsiz finans alanındaki yatırım potansiyelinin de dikkat çektiğini görmekteyiz. Ağustos 2015 itibarıyla yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte, toplam ticaret hacmimiz 6 yıl gibi kısa bir sürede 2 katına çıkmıştır." bilgilerini verdi.

Dağlıoğlu, Malezya'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin bulunduğunu belirterek, "Onların da kendi ülkelerine yatırım çekmeye çalışan ve Malezya ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı yatırımları arttırmayı hedefleyen bir ofisi Türkiye'de, İstanbul'da açması güzel oldu." diye konuştu.

Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin artırmayı hedeflediklerini belirten Burak Dağlıoğlu, "Bu ofis hem karşılıklı yatırımlar için hem de karşılıklı ticaret için önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

-"Türk yatırımcılar, gerekli tüm bilgileri bu ofisten alabilirler"

MIDA CEO'su Datuk Wira Arham Abdul Rahman ise MIDA'nın Malezya'ya yeni yatırım fırsatları sunmasının yanı sıra, ülkenin büyümesine katkı sunacak yeni iş birlikleri de aradığını kaydetti. Rusya, Yunanistan, Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeleri ve Orta Asya'daki 7 'Stan' ülkesini kapsayan Türkiye’de MIDA'nın İstanbul ofisinin açılmasının bu bölgelerle olan ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurgulayan Rahman, "Ayrıca Malezya'nın kültürünü, sıcak misafirperverliğini ve ülkemizin diğer çeşitli unsurlarını yeni topluluklara ve toplumlara tanıtmayı amaçlıyoruz. MIDA İstanbul Ofisi'nin açılmasının, iki ülke arasındaki ikili ticareti ve Türkiye ile Malezya arasındaki sınır ötesi yatırımları daha da artıracağından eminim. Malezyalı işletmelerle girişim ortaklıkları veya teknolojik iş birlikleri arayışında olan Türk yatırımcılar, gerekli tüm bilgileri bu ofisten alabilirler." diye konuştu.

- Malezya ekonomisi büyümeye devam ediyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, Malezya'da, Türk yatırımcıları özellikle makine ve ekipman, havacılık, bilişim, dijital yatırım, helal kesim de dahil olmak üzere gıda üretimi alanlarında birçok iş fırsatı bekliyor. Güneydoğu Asya'da stratejik bir konuma sahip olan Malezya, Türk yatırımcıların Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) pazarına girmeleri için ana kapı konumunda bulunuyor. Benzer şekilde Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kavşağında yer alan Türkiye de, Malezyalı şirketler için gelişmekte olan bu pazarlarından yararlanmayı sağlayacak bir üs konumunda bulunuyor.

Haziran 2022 itibarıyla Türkiye'den Malezya'ya 14 imalat projesi kapsamında 156,3 milyon dolarlık yatırım onaylandı. Onaylanan üretim projelerinin sektörleri arasında bilimsel/tıbbi ve ölçüm cihazları, tekstil, kimya, gıda üretimi ve elektronik ürünler yer alıyor. Malezya'da, Türk yatırımı olan 111,6 milyon dolar tutarındaki dört üretim projesi de hayata geçirildi. 2022'nin ilk yarısında Malezya, 1.714 projeyi içeren imalat, hizmet ve birincil sektörlerde toplam 28 milyar dolar değerinde yatırım aldı. Bu yatırımların ülkede yaklaşık 58 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Söz konusu yatırım tutarının yaklaşık 20 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar, 8 milyar dolarını ise yerli kaynaklardan yapılan yatırımlar oluşturdu.