Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

- Üst katlardaki 6 kişi dumandan etkilendi

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