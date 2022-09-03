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Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

03.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst katlardaki 6 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler nedeniyle binada yoğun duman oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Binanın üst katlarında dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı.

Bu kişilerden 4'üne ambulansta müdahale edildi, 2'si hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

- Üst katlardaki 6 kişi dumandan etkilendi

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Maltepe duman

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