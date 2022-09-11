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Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

11.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Manço Parkı'nın kafeye dönüştürülmemesi için eylem yapan vatandaşlar, Maltepe Belediyesinin kararından vazgeçmesi nedeniyle çocukların da katıldığı şenlikte buluştu

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesinin Barış Manço Parkı'nı kafeye dönüştürme kararından mahallelinin yaptığı eylem nedeniyle vazgeçmesi üzerine "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Feyzullah Mahallesi'nde bulunan parkta düzenlenen şenliğe, Maltepe Çevre ve Yaşam Platformu üyeleri, mahalle gönüllüleri ve çocuklarıyla beraber çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklara masal anlatılmasıyla başlayan şenlikte eğlenceli aktivitelere yer verildi. Çocuklar aileleriyle parkta piknik yaparken palyaço gösterileriyle de eğlendi.

Platformun kurucularından Ali Kemal İpek, AA muhabirine, yaklaşık 15 gün önce parkta başlayan bir hareketliği çevre esnafının fark ettiğini söyledi.

Esnafın bunun ne olduğunu merak ettiğini dile getiren İpek, "Parkın kiraya verildiğini, 15 metrekarelik bir büfe yapılacağını öğrendik. Bütün bu park işgalleri, parkların park olmaktan çıkıp ticarethane olması böyle başlıyor." dedi.

İpek, bu parkı kaybetmemek için harekete geçtiklerini, aynı gün akşam parkta toplanıp mahalleli ve Maltepe Çevre Gönüllüleri olarak olaya müdahale ettiklerini aktardı.

Belediyeyi bu işten vazgeçirmek için eylem yaptıklarını anlatan İpek, "Eylem 10 gün sürdü. Onuncu günde Maltepe Belediyesi resmi sitesinden bundan vazgeçildiğini açıkladı. Mecliste karar alınmış. Biz de onun üzerine eylemi bitirdik. Bu pazar gününü de bir şenlikle bunu taçlandırmak istedik." diye konuştu.

- "Şimdi artık bu park çocukların ve bizim"

Mahalle gönüllüsü Derya Evcil Özecik ise temel amaçlarının çok az sayıda kalmış yeşil alanlara sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Kızının 1,5 ay önce bir trafik kazası geçirdiğini aktaran Özecik, şunları kaydetti:

"Bizim sonrasında belediye bununla ilgili taleplerimiz oldu. 'Burada güvenlik önlemlerini alın, trafiğe kapatın. Çünkü çocuklarımızı burada büyütüyoruz bu parkta.' Biz, buna dair bir çözüm beklerken bir anda parkın şahsa devredildiğini duyduk. Bunun üzerine de çocuklarımızla birlikte bazı etkinliklere başladık. Burası aynı zamanda deprem toplanma alanı. Yani bizim bu tip alanlara da ihtiyacımız var. Bundan kaynaklı da çocuklarımızla yaptığımız etkinlikler sonrasında belediye bizim bu tavrımıza cevapsız kalmadı ve geri adım attı. Şimdi artık bu park çocukların ve bizim. Çocuklarımızı burada büyütmeye devam edeceğiz."

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

- Barış Manço Parkı'nın kafeye dönüştürülmemesi için eylem yapan vatandaşlar, Maltepe Belediyesinin kararından vazgeçmesi nedeniyle çocukların da katıldığı şenlikte buluştu

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

Maltepe'de "Parklar Bizimdir Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Belediyesi barış manço parkı

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