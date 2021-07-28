YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

28.07.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

- Yangına 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle müdahale ediliyor

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Cevher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.