YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

02.08.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edilmiştir"

KOCAELİ (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınların etkilediği alan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Harita Mühendisliği Bölümü'nün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekibin, optik ve termal uydu verilerine dayalı olarak analizler yaptığı vurgulanan açıklamada, yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.

- Alanlarda yüzey sıcaklığı 95 dereceye ulaştı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından servis edilen 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 OLI uydu görüntüleri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen 30 Temmuz 2021 tarihli Sentinel-2 uydusu görüntüleri üzerinden görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sentinel-2 görüntüsünün analizi neticesinde yangından dolayı etkilenen alanlar, yanma şiddetine göre düşük, orta yüksek, orta düşük ve düşük yanma şiddeti olarak sınıflandırılmış ve tematik harita üretilmiştir. 30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edilmiştir. 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 uydu görüntüsü üzerinden yapılan analizlerde, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki durum ve etkilenen alanlar net şekilde görülmektedir. Landsat-8 termal görüntüsünün analizi neticesinde yangın hadisesinin yaşandığı bölgede, aktif yangınların görüntülendiği alanlarda yüzey sıcaklığının 95 dereceye ulaştığı görülürken, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında olduğu görüldü."

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

- "30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edilmiştir"

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:

Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Kocaeli Manavgat

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Nesrin Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Deniz Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Haluk Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.