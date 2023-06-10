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Manchester City-Inter maçı öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda görsel şölen!

10.06.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi. Öte yandan İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremoni düzenlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, maçtan önce yapılan görsel şölen nefesleri kesti.

Tribünde 70 binden fazla kişi, ekran başında ise 200 farklı ülkeden 400 milyonu aşkın kişi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki bu futbol şölenini canlı olarak takip etti.

ANİTTA VE BURNA BOY SAHNE ALDI

Büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı. (AA)

Final öncesindeki görsel şölen nefes kesti

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