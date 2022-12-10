Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez! Ronaldo'yu öyle bir yerden vurdular ki...

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Ronaldo yeni takım arayışlarına başlamıştı. Dünya Kupası nedeniyle Portekiz ile birlikte olan yıldız oyuncuya Manchester United cephesinden akla hayale gelmeyecek bir paylaşım yapıldı.
Yıllardır süregelen Messi/Ronaldo kıyaslaması tüm dünyada bilinirken, Manchester United sayfası kendi oyuncuları olan Lisandro Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını paylaşarak tebrik etti. Fotoğrafta Messi'nin yer alması Manchester kulübünün amacını gözler önüne serdi. Sadece Ronaldo hayranları tarafından değil birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası Manchester kulübü epey taraftar kaybetti.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."