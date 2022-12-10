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Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez! Ronaldo'yu öyle bir yerden vurdular ki...

10.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalar nedeniyle Manchester United'ta sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun üzerine oynanmaya devam ediyor. Dün oynanan Hollanda-Arjantin maçının ardından Manchester United resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım pes dedirtti. Ronaldo'nun efsaneleştiği kulüp olan Manchester United'ın paylaştığı fotoğraf herkesin büyük tepkisini çekti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Ronaldo yeni takım arayışlarına başlamıştı. Dünya Kupası nedeniyle Portekiz ile birlikte olan yıldız oyuncuya Manchester United cephesinden akla hayale gelmeyecek bir paylaşım yapıldı.

MESSI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

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Yıllardır süregelen Messi/Ronaldo kıyaslaması tüm dünyada bilinirken, Manchester United sayfası kendi oyuncuları olan Lisandro Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını paylaşarak tebrik etti. Fotoğrafta Messi'nin yer alması Manchester kulübünün amacını gözler önüne serdi. Sadece Ronaldo hayranları tarafından değil birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası Manchester kulübü epey taraftar kaybetti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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