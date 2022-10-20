Manchester United Tottenham'ı 2-0 mağlup etti! Erik ten Hag'dan Ronaldo'ya şok

İngiltere Premier Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Manchester United sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Kritik mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Manchester United oldu. Manchester United'ın golleri karşılaşmanın 47. dakikasında Fred ve 69. dakikasında Bruno Fernandes'ten geldi.
Bu sonuçla Manchester United puanını 19'a yükseltirken, Tottenham 23 puanda kaldı.
Cristiano Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, teknik direktör Erik ten Hag yıldız isme dev maçta şans vermedi ve Ronaldo karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Manchester United: De Gea, Dalot, Martinez, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford.
Tottenham: Lloris, Doherty, Romero, Dier, Davies, Perisic, Bissouma, Bentancur, Höjbjerg, Son, Kane.