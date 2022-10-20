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  4. Manchester United Tottenham'ı 2-0 mağlup etti! Erik ten Hag'dan Ronaldo'ya şok

Manchester United Tottenham'ı 2-0 mağlup etti! Erik ten Hag'dan Ronaldo'ya şok

20.10.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Manchester Unite sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Takımdaki geleceği tartışılan isimlerden Cristiano Ronaldo mücadeleye ilk 11'de başlarken, Erik ten Hag yıldız isme şans vermedi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Manchester United sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

2 GOLLÜ GALİBİYET

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Kritik mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Manchester United oldu. Manchester United'ın golleri karşılaşmanın 47. dakikasında Fred ve 69. dakikasında Bruno Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 19'a yükseltirken, Tottenham 23 puanda kaldı.

RONALDO KULÜBEDE KALDI!

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Cristiano Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, teknik direktör Erik ten Hag yıldız isme dev maçta şans vermedi ve Ronaldo karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İLK 11'LER:

Manchester United: De Gea, Dalot, Martinez, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford.

Tottenham: Lloris, Doherty, Romero, Dier, Davies, Perisic, Bissouma, Bentancur, Höjbjerg, Son, Kane.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇINDAN KARELER

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