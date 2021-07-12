Mandıra Filozofu'nun Mustafa Ali'si şimdi ne yapıyor? İşte İşte Müfit Can Saçıntı'nın son hali...

Birol Güven’in senaryosunu kaleme aldığı Mandıra Filozofu filminde hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak görev alan Müfit Can Saçıntı, ilk olarak bir dönemim fenomen televizyon programı ‘Olacak O Kadar’da senaryo yazarlığı yapmıştır. Mandıra Filozofu’ndaki rolü ile hafızalara kazınan Müfit Can Saçıntı’nın şimdilerde ne yaptığı ise merak ediliyor.

Mandıra Filozofu'nun Mustafa Ali'si şimdi ne yapıyor?

Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeri ile öne çıkan Müfit Can Saçıntı, ilk olarak dergilerde çalışmaya başlamış daha sonra ise Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır.

Mandıra Filozofu serisinde yer almadan önce çeşitli dizilerde rol almış ve senaristlik de yapmıştır. Ancak Müfit Can Saçıntı, birçok izleyicinin aklında Mandıra Filozofu’ndaki her şeye karşı olan Mustafa Ali rolüyle kalmıştır.

Mandıra Filozofu’ndan sonra film yönetmenliğine daha fazla ağırlık veren Saçıntı, son olarak 2020 yılında ‘Maskeler De Düşer’ adıyla bir Youtube filmi çekmiş ve aynı zamanda filmde oyuncu olarak da yer almıştır.

Yönettiği filmlerin bir çoğunda hem oyuncu hem de yazar olarak da görev alan Saçıntı, ‘Kahrolsun Şey’ senaryosu ile ABD’de 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali’nde Onur Mansiyonu ödülüne layık görülmüştür.