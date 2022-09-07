Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.
Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
Öte yandan öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.
- Öğle saatlerinde çıkan ilk yangın, kısmen kontrol altına alındı
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