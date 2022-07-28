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Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

28.07.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

MANİSA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenen turnuvaya ülke genelinden 83 sporcu katıldı.

Dört gün sürecek turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupa verilecek.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, AA muhabirine, Demirci'de yapılan tenis altyapı yatırımlarının meyvesini verdiğini belirterek, "Son 2 hafta içerisinde ilçemizde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından kamp ve tekerlekli sandalye tenis klasman turnuvası düzenlendi. Tenis federasyonu 1. kademe antrenörlük eğitimi, ANALİG Türkiye finalleri ve son olarak da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası ilçemizde gerçekleşti. Demirci, 2 haftada 5 ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'da Büyükler Hafta Sonu Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı

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Manisa türkiye tenis federasyonu

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