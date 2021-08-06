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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.08.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı.

Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek veriyor.

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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