Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldızlara kesik: Yedek kulübesindeler

Okan Buruk, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus karşısına çıkacağı 11’i netleştirdi. Eyüpspor karşılaşmasında bazı oyuncuların performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, kritik randevu öncesi önemli kararlar aldı.

Burak Kavuncu
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçı hazırlıkları devam ediyor. Antrenmanlarda özel çalışmalar yapan teknik direktör Okan Buruk, kafasında kadroyu da şekillendirdi.

BOEY YERİNE SALLAI!

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Hazırlık sürecinde sağ bek için yapılan denemelerde tam kapasite performans gösteremeyen Sacha Boey’in forma giyme olasılığı zayıflarken, takımda daha etkili olan oyuncular Buruk’un ilk tercihleri arasında yer aldı. Bu doğrultuda teknik ekip, sağ bekte Sallai’e görev verileceğini belirledi.

KENAN'A ÖZEL ÖNLEM!

Juventus'un en tehlikeli oyuncularından gözüken Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a, Okan Buruk büyük bir önlem alınacak. Boey yerine şu an için daha dinamik görünen Sallai'yi kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Kenan'ı hem açıktan gelen beke yardım hem de Sallai'yi bire bir de Kenan'a verecek. İkili sıkıştırma ile yıldız isme alan bırakmamaya çalışacak.

MAURO ICARDI KARARI!

Süper Lig'de Eyüpspor karşısında 3 gol atarak takımı adına yıldızlaşan Arjantinli yıldız Juventus maçıyla birlikte yedek kulübesine tekrar dönecek. Çift forvet sistemini Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda zorda kalmadıkça denemeyi istemeyen tecrübeli hoca, sahaya Osimhen ile çıkacak.

SANE YEDEK OLACAK...

Takımın yeni transferi Noa Lang ise Juventus’a karşı 11’de şans bulacak isim oldu. Lang’ın yanı sıra geçtiğimiz maçta oyuna sonradan girip etkili performans sergileyen Singo da bu kritik mücadelede oyuna sonradan dahil olacak. Sakatlığı geçen Leroy Sané’nin ise yedek kulübesinde başlayacağı kaydedildi. Bu gelişmelerle Galatasaray uzun bir aranın ardından neredeyse tam kadroyla zorlu İtalyan devine karşı sahaya çıkacak.

MUHTEMEL KADRO!

Galatasaray'ın sahaya kalede Uğurcan, savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, orta sahada ise Torreira, İlkay, Sara ve ileri uçta Noa Lang, Yunus ve Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürecek. En önde ise Victor Osimhen olacak.

Karşılaşmada cezalı Mario Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Dev maç TRT 1'den yayınlanacak.

