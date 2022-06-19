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Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

19.06.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan M.Y. (22) ile R.E (20), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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