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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

09.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kalfa'nın kullandığı 35 DPG 935 plakalı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolunun Taytan Mahallesi kavşağında Raif Demirel (65) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69) kaza yerinde, Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Kalfa ile beraberindeki Merve Kalfa (37) Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

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trafik kazası Manisa

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