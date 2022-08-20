Manisa'da tamamlanan 207 tesisin açılışı yapıldı (2)

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, AK Parti olarak "bölünmüş yollar" yaparken milleti birleştirdiklerini ve "Türkiye'yi böldürtmeyiz." dediklerini söyledi.

Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada "bolluk, bereket, üretim ve altın kalpli insanların şehri" Manisa ile gurur duyduğunu söyledi.

Manisa'da büyük bir coşku ve heyecan olduğunu vurgulayarak AK Parti iktidarında bölgeye büyük hizmetler yapıldığına işaret eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Manisa-İzmir arasında bir yolumuz vardı. Korkunç Sabuncubeli vardı. Şimdi var mı? Ne oldu o yol? Evliya Çelebi'nin seyahatinde dediği 'Korkunç Sabuncubeli' dize geldi. Tünellerle İzmir ve Manisa birbirine kardeş oldu, komşu oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul İzmir Otoyolu, Manisa'yla İstanbul'u da komşu kapısı yaptı. Ne dedik? Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ve bir şey daha dedik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında ilelebet dünya durdukça burada bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2023'te Erdoğan'ı rekor oyla seçip "destan yazmaya" hazırlandığını da sözlerine ekledi.

- Belediye Başkanı Ergün

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çağ açıp çağ kapayan padişahların yetiştiği kentin özel bir güne ev sahipliğini yaptığını belirtti.

Kentin sanayisi ve tarımsal üretimiyle ülkenin ekonomik gelişiminde söz sahibi olduğunu aktaran Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde yüzlerce hizmet ve projenin altına imza attıklarını söyledi.

- Eski TBMM Başkanı Arınç

Katılımcılara seslenen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine programa geldiğini belirtti.

Dört dönem Manisa'dan milletvekili olduğunu hatırlatan Arınç şöyle konuştu:

"Manisa beni milletvekili yaptı, meclis başkanı, başbakan yardımcısı yaptı. Beş senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım. AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Bugüne kadar nasıl AK Parti'ye sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse bundan sonra da aynı vefayla aynı sadakatle sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın on mislini mutlaka sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugüne kadar Manisa çok büyük hizmetler aldı; üzerinde yürüdüğümüz yollardan geçtiğimiz bütün barajlara, göletlere kadar. Değerli kardeşlerim inşallah bu hizmetlerin devamı bu iktidarın devamı, bu hizmetlerin el ele, gönül gönüle devam etmesi sizlerin beraberliğiyle mümkün olacak."

(Bitti)