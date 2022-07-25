Manisa'da yangının söndürüldüğü ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları yapılıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve bugün kontrol altına alınıp soğutma yapılan orman yangınında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi. Söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katıldı.

Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Tarım alanlarının da hasar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangından etkilenen alanda hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Bölgede yanan alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının etkili olduğu Seğirdim Mahallesi'nde yaklaşık 20 hanenin ekiplerin yoğun müdahalesiyle yanmaktan kurtulduğu gözlendi.

Alevlerin çevrelediği sokakta ise kullanılmayan 8 binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Firdevs İkiz, AA muhabirine, alevlerin çok hızlı bir şekilde yaşadıkları bölgeye ulaştığını belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin, düşmanımın başına vermesin. Yangın buradan bir alevle çıktı, anında bizim dereye kadar geldi, köyü sardı. Komşumun oğlu geldi arabayla beni köyden dışarı çıkardı." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yangına ilk ekibi sevk ettikten sonra desteği artırdıklarını dile getirdi.

Evleri kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan İnal, "Çaltılıçukur Sokağı'na geldiğimizde arkamızda bulunan evin yanmak üzere olduğunu gördük. Hatta traktör römorku ve ağaçlar yanmıştı, ilk müdahaleye buradan başladık. Yangının önüne geçip evlere sirayet etmemesi için çalıştık. Burada kullanılmayan damlar da vardı. Onlarda da yanma meydana geldi. Burada yaşlıları kendi araçlarımıza alarak bölgeden tahliye ettik." dedi.

- Olay

Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki dün otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş tahliye edilmişti.