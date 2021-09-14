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Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır? MasterChef mantarlı kaşarlı pilav tarifi ve malzemeleri neler?

14.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda konsept gereği pilav türleri yapıldı. Sevilen yarışmada yeni bölüm sonrası mantarlı kaşarlı pilav tarifi merak ediliyor. Peki Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır? MasterChef mantarlı kaşarlı pilav tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bugün yarışmacılardan pilav türleri yapılması istendi. Sevilen yarışmanın yeni bölümü sonrası mantarlı kaşarlı pilav tarifi araştırılmaya başlandı. Peki mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır?

MANTARLI KAŞARLI PİLAV NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan mantarlı kaşarlı pilav tarifinin detayları merak ediliyor. Pilav tarifleri arasında yer alan mantarlı kaşarlı pilavın malzemeleri ve yapımı merak konusu oldu.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
1 su bardağı pirinç 2 çorba kaşığı sıvı yağ 2 çay kaşığı tuz 1 su bardağı mantar 1 su bardağı kaşar peyniri

MANTARLI KAŞARLI PİLAV TARİFİ...

MANTARLI KAŞARLI PİLAV TARİFİ...
Öncelikle mantarı ince doğrayıp tavaya koyup 1 kaşık yağda soteleyelim. Ardından pilav tenceresine pirinci, yağı ve tuzu koyup kavuralım. Daha sonra suyunu ekleyip pişmeye bırakalım.
Suyunu çekmeye az bir zaman kalınca ocaktan alalım ve içine mantarı ekleyip karıştırıp güveçlere dolduralım. Daha sonra üstlerine kaşar peyniri rendesi koyup suyunu çekip peynir kızarıncaya kadar fırında pişirelim. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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