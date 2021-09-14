Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır? MasterChef mantarlı kaşarlı pilav tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bugün yarışmacılardan pilav türleri yapılması istendi. Sevilen yarışmanın yeni bölümü sonrası mantarlı kaşarlı pilav tarifi araştırılmaya başlandı. Peki mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır?

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan mantarlı kaşarlı pilav tarifinin detayları merak ediliyor. Pilav tarifleri arasında yer alan mantarlı kaşarlı pilavın malzemeleri ve yapımı merak konusu oldu.

Öncelikle mantarı ince doğrayıp tavaya koyup 1 kaşık yağda soteleyelim. Ardından pilav tenceresine pirinci, yağı ve tuzu koyup kavuralım. Daha sonra suyunu ekleyip pişmeye bırakalım.

Suyunu çekmeye az bir zaman kalınca ocaktan alalım ve içine mantarı ekleyip karıştırıp güveçlere dolduralım. Daha sonra üstlerine kaşar peyniri rendesi koyup suyunu çekip peynir kızarıncaya kadar fırında pişirelim. Afiyet olsun.