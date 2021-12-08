Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz ilkokul yıllarından paylaştı

En son Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Alina Boz kısa sürede ekranların aranılan yüzü konumuna geldi.

Daha önce çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını yayınlayan Alina Boz, bu kez aynı pozu verdi. İki kareyi de Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncuya takipçileri, "Bakışları hiç değişmemiş!" şeklinde yorumlar yaptı.

İlkokul sırasından iki fotoğrafını paylaşan Alina Boz’un sevimli çocukluk fotoğrafına, aralarında Bensu Soral, İpek Yazıcı ve Cemre Baysel gibi oyuncu arkadaşlarının da bulunduğu pek çok ünlü isim yorum yaptı.

1988 yılında Rusya Moskova’da doğan Alina Boz’un annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni. İlkokula başlayana kadar Rusya’da kalan oyuncu ailesinin işleri nedeniyle 7 yaşında Türkiye’ye geldi. 33 yaşındaki güzel oyuncunun ilkokul yıllarından bu yana pek değişmediği de gözlerden kaçmadı.

"AKLIMDA İKİ ÇOCUKLUK VAR"

Çocukluk yıllarının bir kısmını Rusya’da geçiren oyuncu verdiği bir röportajda mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyerek, “Aklımda iki çocukluk var, biri Rusya’da diğeri ise Türkiye’deki. İkisinin de ortak özelliği sokakta geçmesi. Rusya’da köy gibi bir yerde yaşadım ve mahalle kültürüyle büyüdüm. Çok yer değiştirdik yani. Bir kuzenim var. Rusya’dan tek arkadaşım o. Onunla sokaklarda oynardık, kendi kendimize oyunlar yaratırdık, çok yaratıcı bir çocukluk geçirdim.