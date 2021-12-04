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Burak Deniz ve Alina Boz’un fotoğrafı söylentileri alevlendirdi

04.12.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraşlı dizisinde çok iyi bir uyum yakalayan Burak Deniz ve Alina Boz’un arasından su sızmıyor. Sık sık bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde yine buluştu. Buluştukları andan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflardan sonra, Burak Deniz ve Alina Boz’un yeni bir proje için bir araya geldiği iddia edildi.

Burak Deniz ve Alina Boz’un fotoğrafı söylentileri alevlendirdi

Alina Boz ve Burak Deniz son dönemin en çok sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. İkili geçtiğimiz aylarda final yapan Maraşlı dizisinde başrolleri paylaşmıştı. Diziden sonra sıkı dostluk kuran ikilinin arasından su sızmıyor.

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Burak Deniz ve Alina Boz projenin final yapmasının ardından bir araya geldi. Alina Boz, Burak Deniz ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Instagram'da 4,3 milyon takipçisi olan Alina Boz'un Burak Deniz ile çekildiği kare takipçilerinden tam not aldı. İkilinin fotoğrafı Twitter'da da konuşulan konular arasında yerini aldı. Alina Boz ile Burak Deniz buluşmasından sürpriz bir isim daha vardı. Paylaşılan fotoğraflardan birinde Maraşlı dizisinin yönetmeni Arda Sarıgün’ün olması, ikilinin yer aldığı yeni bir proje geliyor iddiasını alevlendirdi.

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Burak Deniz Alina Boz
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