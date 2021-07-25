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Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

25.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Süleyman Acar: - "Buranın irtifası 1050-1100 metre civarında ve uçuşa çok uygun. Buraya Türkiye'deki tüm yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Burada çok güzel etkinlikler ve yarışmalar çıkaracağımıza eminim"

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ve Batman'ın Gercüş ilçeleri arasında bulunan Ayrancı Geçidi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

İki ilçenin birleştiği noktada bulunan ve Kırkat göleti ile gün batımında güzel manzara oluşturan Ayrancı Geçidi yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi oldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde profesyonel uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve eğitmen Süleyman Acar öncülüğünde bir araya gelen bir grup paraşütçü, Ayrancı Geçidi'nden uçuş gerçekleştirdi.

- "Türkiye'deki tüm yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarımızı davet ediyoruz"

Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu spor branşı ile yıllardır ilgilendiğini belirterek, Türkiye'de profesyonel uçuş yaptığını söyledi.

Midyatlı olduğu için Midyat ilçesinde uçuş için uygun yer arayışına girdiğini ifade eden Acar, "Ayrancı Geçidi'ndeki tepeyi bulduk. Uçuş için bu bölge ideal. Buranın irtifası 1050-1100 metre civarında ve uçuşa çok uygun. Buraya Türkiye'deki tüm yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Burada çok güzel etkinlikler ve yarışmalar çıkaracağımıza eminim." dedi.

Yamaç paraşütçülerinden İdris Dağ, Mardin'in birçok bölgesinde yamaç paraşütü yaptıklarını dile getirerek, daha önce de İstanbul, Muğla Ölüdeniz, Kapadokya gibi yerlerde uçuş gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dağ, şimdi de Mardin ve çevresini keşfettiklerini anlatarak, "Burada yamaç paraşütü yapıyoruz. Çok zevkli bir spor dalı. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Hava çok güzel ve değişik manzaralarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

- Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Süleyman Acar: - "Buranın irtifası 1050-1100 metre civarında ve uçuşa çok uygun. Buraya Türkiye'deki tüm yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Burada çok güzel etkinlikler ve yarışmalar çıkaracağımıza em

Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Mardin ve Batman arasındaki Ayrancı Geçidi yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı
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