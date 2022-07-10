MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Ali Albayrak idaresindeki 35 AJ 403 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolu Cevizlik yol ayrımı kavşağında, Feyzullah Körklü yönetimindeki 25 DK 518 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Halise, Tenzile, Muhammet Can (14) ve Zeynep Albayrak (3), Tuğba, Nurullah Hamza (9), Elif Körklü (7) ve Bayram Bozan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
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