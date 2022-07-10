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Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

10.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Ali Albayrak idaresindeki 35 AJ 403 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolu Cevizlik yol ayrımı kavşağında, Feyzullah Körklü yönetimindeki 25 DK 518 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Halise, Tenzile, Muhammet Can (14) ve Zeynep Albayrak (3), Tuğba, Nurullah Hamza (9), Elif Körklü (7) ve Bayram Bozan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin

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Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Pazar

Yünçek Eczanesi
Artuklu
Doğan Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Kiziltepe
Bayrak Eczanesi
Midyat
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Nusaybin
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