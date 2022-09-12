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  4. Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

12.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 VP 954 ile 63 BB 427 plakalı hafif ticari araçlar, Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Midyat

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Arin Eczanesi
Artuklu
Kılıç Eczanesi
Artuklu
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