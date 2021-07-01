MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 32 GA 449 ve 31 DV 702 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kazazedeler ise Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı