YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

01.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 32 GA 449 ve 31 DV 702 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kazazedeler ise Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:53
Öğle
12:26
İkindi
16:18
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Yünçek Eczanesi
Artuklu
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Dündar Eczanesi
Kiziltepe
Deva Eczanesi
Midyat
Dilmen Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.