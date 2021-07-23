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Mardin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu

23.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu.

İlçenin kırsal Sancar Mahallesi'nde yaşayan Hazal Capan (3) dün evlerinin bahçesinde oyun oynarken kayboldu.

Ailesinin ve mahalledeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ekiplerinden yardım istendi.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kırsalda 4 saat süren arama çalışmaları sonucu Capan, evlerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Capan, ailesine teslim edildi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, jandarma ekiplerinin üstün gayreti sonucu çocuğun bulunduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Mardin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu

Mardin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu

Mardin'de kaybolan çocuk dağlık alanda bulundu

Mardin'de kaybolan çocuk dağlık alanda bulundu
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