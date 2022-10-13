YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

13.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı: - "Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye’nin, yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, dil, ırk kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik, büyük bir ebru olduğunun göstergesidir"

MARDİN (AA) - Mardin'de Süryani Katolik Cemaati'ne ait Mor Efrem Kilisesi, restorasyonunun ardından ibadete açıldı.

Merkez Artuklu ilçesinin Diyarbakır Kapı Mahallesindeki manastırın içinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşında, garnizon, hastane ve cezaevi, yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak kullanılan kilisenin restorasyonu tamamlandı.

İbadete açılan kilisede düzenlenen ayine Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Joseph III Younan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski, Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Baş Papazı Gabriel Akyüz, Süryani cemaati ve din görevlileri katıldı.

Ayin öncesinde Süryani vatandaşlar dua etti, mum yaktı.

Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younan'ın yönettiği ayinde, din görevlileri Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, ayinde yaptığı konuşmada, kilisenin Mardin Süryani Katolik Vakfı tarafından 2 yılda restore edilerek açıldığını söyledi.

Kilisenin aslına uygun restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çanlı, "Tarih boyunca Mardin medeniyetler ve dinler arasında bir buluşma yeri ve tüm halkların huzur ve barış içerisinde yaşama noktası oldu. Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye’nin, yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, dil, ırk kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik büyük bir ebru olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yapı özelliklerini taşıyan kilise ve manastırın 1884 yılında tamamlanarak ibadete açıldığını, ancak bazı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığını aktaran Çanlı, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı döneminde, 16 Şubat 1916'da askeri garnizon olarak kullanılmış, Kasım 1918 de savaş bittiğinde tekrar işlevine devam etmiştir. 1922 yılında zaman içerisinde askeri hastane ve cezaevi olarak da kullanılmıştır ve yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak işletilmiştir. Bu kullanımlar esnasında yapı üzerinde müdahaleler yapıldığından bozulmalara maruz kalan kilise yer yer çökmüş ve hızla yıpranmıştır. Restorasyonla bozulan yerler uygun tekniklerle onarılarak yapının kuşaklar boyunca ayakta kalması ve kullanılması sağlanmıştır. "

- "Yapıcı ve dostane yaklaşımlar, yaşadığımız ülkenin büyüklüğünün göstergesidir"

Çanlı, Mardin’in tarihi ve geçmişteki inanç ve sosyal yapısına ışık tutan yapının onarılması ve işlevlendirilmesiyle şehrin turizmine ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Mor Efrem Manastırının büyük bir bölümünün harabe durumda olduğunu dile getiren Çanlı, manastırın restorasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

Verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a ve ilgililere teşekkür Eden Çanlı, "Bu tür yapıcı ve dostane yaklaşımlar, yaşadığımız ülkenin büyüklüğünü aynı zamanda bu ülkenin bir mozaik olduğunun göstergesidir. Farklı dil ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak görüyoruz. Barış huzur ve güven içerisinde yaşadığımız vatanımızın hepimiz için bir iftihar vesilesi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanlı, ülkenin birlik ve berberliği için de dua etti.

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

- Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı: - "Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye’nin, yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, dil, ırk kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik, büyük

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin kilise restorasyon manastır

Mardin Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:08
İkindi
15:19
Akşam
17:51
Yatsı
19:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Ünal Eczanesi
Kiziltepe
Roni Eczanesi
Kiziltepe
Ömer Eczanesi
Midyat
Park Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.