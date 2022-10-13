Mardin'de restore edilen tarihi Mor Efrem Kilisesi ibadete açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Süryani Katolik Cemaati'ne ait Mor Efrem Kilisesi, restorasyonunun ardından ibadete açıldı.

Merkez Artuklu ilçesinin Diyarbakır Kapı Mahallesindeki manastırın içinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşında, garnizon, hastane ve cezaevi, yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak kullanılan kilisenin restorasyonu tamamlandı.

İbadete açılan kilisede düzenlenen ayine Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Joseph III Younan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski, Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Baş Papazı Gabriel Akyüz, Süryani cemaati ve din görevlileri katıldı.

Ayin öncesinde Süryani vatandaşlar dua etti, mum yaktı.

Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younan'ın yönettiği ayinde, din görevlileri Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, ayinde yaptığı konuşmada, kilisenin Mardin Süryani Katolik Vakfı tarafından 2 yılda restore edilerek açıldığını söyledi.

Kilisenin aslına uygun restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çanlı, "Tarih boyunca Mardin medeniyetler ve dinler arasında bir buluşma yeri ve tüm halkların huzur ve barış içerisinde yaşama noktası oldu. Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye’nin, yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, dil, ırk kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik büyük bir ebru olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yapı özelliklerini taşıyan kilise ve manastırın 1884 yılında tamamlanarak ibadete açıldığını, ancak bazı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığını aktaran Çanlı, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı döneminde, 16 Şubat 1916'da askeri garnizon olarak kullanılmış, Kasım 1918 de savaş bittiğinde tekrar işlevine devam etmiştir. 1922 yılında zaman içerisinde askeri hastane ve cezaevi olarak da kullanılmıştır ve yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak işletilmiştir. Bu kullanımlar esnasında yapı üzerinde müdahaleler yapıldığından bozulmalara maruz kalan kilise yer yer çökmüş ve hızla yıpranmıştır. Restorasyonla bozulan yerler uygun tekniklerle onarılarak yapının kuşaklar boyunca ayakta kalması ve kullanılması sağlanmıştır. "

- "Yapıcı ve dostane yaklaşımlar, yaşadığımız ülkenin büyüklüğünün göstergesidir"

Çanlı, Mardin’in tarihi ve geçmişteki inanç ve sosyal yapısına ışık tutan yapının onarılması ve işlevlendirilmesiyle şehrin turizmine ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Mor Efrem Manastırının büyük bir bölümünün harabe durumda olduğunu dile getiren Çanlı, manastırın restorasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

Verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a ve ilgililere teşekkür Eden Çanlı, "Bu tür yapıcı ve dostane yaklaşımlar, yaşadığımız ülkenin büyüklüğünü aynı zamanda bu ülkenin bir mozaik olduğunun göstergesidir. Farklı dil ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak görüyoruz. Barış huzur ve güven içerisinde yaşadığımız vatanımızın hepimiz için bir iftihar vesilesi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanlı, ülkenin birlik ve berberliği için de dua etti.