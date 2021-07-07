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Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

07.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

NEVŞEHİR (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Çakıllı köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi
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