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Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

07.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

​​​​​​​MARDİN (AA) - Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen ve başka hastanelere sevk edilen, aralarında yeni doğan bebeklerin de bulunduğu hastaların tedavisi devam ediyor.

Hastanenin başhekimi Dr. Abdurrahim Bedir, AA muhabirine, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki hastanede dün görev esnasında ses duyduğunu ve pencereden bakınca hastanenin arka tarafındaki trafodan dumanların yükseldiğini gördüğünü anlattı.

Daha sonra hastanede hemen tüm birim sorumlularının yer aldığı kriz masasını topladıklarını, hastane içine duman girişiyle bütün hastaları tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Bedir, riske girmek istemediklerini, bütün hasta, hasta yakınları ve personeli hızla tahliye ettiklerini söyledi.

Bunu yaparken İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını bildiren Bedir, "Allah'a şükür hiçbir can kaybımız yok. Şu an hastalarımızın tedavileri doktorlarımız tarafından yine takip edilmektedir. Sadece 4 personelimiz dumandan hafif şekilde etkilendi." dedi.

Yaklaşık 100 hastanın sevk edildiğini aktaran Bedir, şöyle devam etti:

"Bunların 30'u yeni doğanda yatan bebeklerimizdi. Yaklaşık 30 da yetişkin yoğun bakımda hastamız vardı. Diğerleri de yatan hastalarımızdı. Hepsini güvenle tahliye ettik. Bu olaydan ötürü herhangi ciddi bir sağlık problemi yaşamadılar. Hastanenin içinde hiçbir problem yok. Sadece duman sızdı. Şu anda çalışmaya başladık. Su ve elektrik işini hallediyoruz. Temizliğimizi yapacağız ve en kısa sürede faaliyete girmeyi düşünüyoruz."

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Mardin'de trafo patlaması sonucu hastaneden tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

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Mardin Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Barış Eczanesi
Artuklu
Hayat Eczanesi
Kiziltepe
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Kiziltepe
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