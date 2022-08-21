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Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

21.08.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu.

Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

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