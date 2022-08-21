Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

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