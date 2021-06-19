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Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde aşka geldi!

19.06.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıklamasının ardından eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi.

Sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katılan Margot Robbie, 2016 yılında evlendiği Tom Ackerley ile tatile çıktı.

Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde

30 yaşındaki oyuncu ile beş yıldır evli olduğu yapımcı eşi Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti.
Plajda görüntülenen çift, denize girip güneşlendi, sonra da kumsalda romantik anlar yaşadı.
Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpeleriyle dikkat çekti.

MARGOT ROBBİE KİMDİR?

MARGOT ROBBİE KİMDİR?
Margot Robbie (d. 2 Temmuz 1990 Dalby, Queensland) Avustralyalı aktris. 2008'den günümüze çeşitli film ve dizilerde oynamıştır.
2011 yılında ABC'de yayınlanan PanAm dizisindeki Laura Cameron rolüyle tanınmıştır. Dizi 1. sezondan sonra yayından kaldırıldıktan sonra çeşitli filmlerde oynamaya başlamıştır.
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Margot Robbie
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