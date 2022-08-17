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Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

17.08.2022 04:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

İSTANBUL (AA) - 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla Avcılar'da anma etkinliği düzenlendi.

Avcılar’da Marmara Caddesi’ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde, ilçede 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 binanın yıkıldığını ve binlerce binanın hasar gördüğünü söyledi.

Hançerli, "Bundan 23 yıl önce Avcılar'da da Avcılarlı hemşehrilerimizin ölümüyle sonuçlanan bir deprem gerçekleşti. Deprem Avcılar'dan çok uzaklarda Gölcük'te gerçekleşti ve işte hemen önünde bulunduğumuz deprem anıtında ismi zikredilen 247 insan yaşamını yitirmişti. Bugün özellikle bu saatte burada olmak bu acıyı unutmadığımızın, acının unutulmadığının açık göstergesi." dedi.

Açıklamaların ardından kalabalık, meşale yakarak deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

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marmara depremi Avcılar

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