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Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

14.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde çok miktarda avlanılan palamudun fiyatı tezgahlardaki fiyatına yansıdı.

Ağlara takılan bol miktarda palamutla limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor. Balıkçıların kasa kasa palamutla kıyıya gelmesi, tezgahları da şenlendiriyor.

Tanesi geçen hafta iriliğine göre 80-90 liradan satılan palamudun fiyatı 35-40 liraya kadar düştü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, palamudun Marmara ve Karadeniz'de balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen hafta balıkçıların avlanamadığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Çok sert rüzgar nedeniyle 5-6 gün balıkçılar denize açılamamıştı. Çok şükür havalar şimdi güzel tekneler denize açıldı. Balıkçılar kıyıya boş dönmüyor. Palamut bu hafta kendini iyice göstermeye başladı. Palamudun artması fiyatları da düşürdü. Vatandaşlarımız uygun fiyata balık yiyecek. Karadeniz'de palamut daha da fazla olduğu için bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti."

Balıkçı Hasan Erol da fiyatların düşmesiyle vatandaşların palamuda ilgisinin arttığını ifade etti.

Palamudun fiyatının iriliğine göre değiştiğini belirten Erol, "Palamut balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Tezgahımızda her gün taze balık bulunuyor. Palamudun yanında istavrit, sardalya ve mezgite de talep var. Şu an en çok talep gören balık palamut." dedi.

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut Tekirdağ

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