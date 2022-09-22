YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

22.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan yeniden müdahale başladı.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Hava araçları akşam havanın kararmasıyla ara verdiği çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Gece rüzgarın etkili olduğu ilçedeki yangına, hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Dün 14 uçak, 35 helikopterin havadan söndürme çalışmalarına katıldığı orman yangınına sebebiyet verdiği iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris helikopter uçak orman müdahale

Muğla Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
13:04
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:27
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.