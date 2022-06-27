Orman yangınlarına engel olmanın ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayan Ercan,"Bu tür afetlerde tüm imkanlarımızla her zaman devletimizin yanındayız. Mermerciler olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

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