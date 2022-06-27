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Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

27.06.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını için mermerciler, iş makinesi desteğinde bulundu.

Yangına müdahale için Muğla'daki mermer firmalarından 2 ekskavatör, 2 yükleyici kepçe, 4 su tankeri gönderildi.

Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın yeşil örtüsünün milli servet olduğunu belirterek, gelecek kuşaklara emanet olan ormanların yanmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Orman yangınlarına engel olmanın ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayan Ercan,"Bu tür afetlerde tüm imkanlarımızla her zaman devletimizin yanındayız. Mermerciler olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

Ercan, yanan orman alanlarının tekrar rehabilite edilerek orman ekosistemine kazandırılmasında da çaba göstereceklerini, bu konuda gereken desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris

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