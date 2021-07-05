Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Mars'ta Kıyamet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Scoot Wheeler'in yaptığı filmde Lane Townsend, Alan Pietruszewski gibi isimler rol alıyor. Peki Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
2015 senesinde vizyona giren aksiyon ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Scoot Wheeler üstlenmekte.
Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir?
Filmde, gelecekte insan nüfusunun büyük bir kısmı Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır.
Mars'ta çıkan bir kum fırtınası sonrası New York şehri tamamen yok olunca, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışmaktadır.
Oyuncuları kimler?
Filmde rol alan oyuncular şöyle; Lane Townsend, Alan Pietruszewski, Jennifer Dorogi ve Arianna Afsar.
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