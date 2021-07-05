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Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

05.07.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen aksiyon ve korku filmlerinden biri olan Mars'ta Kıyamet filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak. Lane Townsend, Alan Pietruszewski gibi isimlerin rol aldığı filmin çekim tarihi ve konusu da merak ediliyor. Peki Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Mars'ta Kıyamet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Scoot Wheeler'in yaptığı filmde Lane Townsend, Alan Pietruszewski gibi isimler rol alıyor. Peki Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

2015 senesinde vizyona giren aksiyon ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Scoot Wheeler üstlenmekte.

Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir?

Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir?
Filmde, gelecekte insan nüfusunun büyük bir kısmı Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır.
Mars'ta çıkan bir kum fırtınası sonrası New York şehri tamamen yok olunca, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışmaktadır.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Filmde rol alan oyuncular şöyle; Lane Townsend, Alan Pietruszewski, Jennifer Dorogi ve Arianna Afsar.
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Anahtar Kelimeler:
Mars
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