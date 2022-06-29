Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef 2022 jürisinde kimler var, ilk bölüm hangi gün, saat kaçta?

Masterchef 2022 için heyecan dorukta. Yarışma yeni sezonuyla televizyon izleyicisi ile buluşacak. Bir süre önce fragmanı yayınlanan popüler aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. Peki Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef 2022 jürisinde kimler var, ilk bölüm hangi gün, saat kaçta? İşte 2018 yılından bu yana TV8'de ekrana gelen sevilen yarışmaya ilişkin bilgiler...

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef 2022 binlerce izleyici tarafından merak konusu oldu. emek yapmayı ve yemeği seven, yemek pişirme teknikleri hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyen kişilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma günü TV8'de ekrana gelecek.

MASTERCHEF 2022 JÜRİSİ KİMLER? MaterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon tarihinin belli olmasıyla birlikte, jüride hangi ünlü isimlerin de yer alacağı merak edildi.

MasterChef'te geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi bu sezonda da jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) yer alacak.

MASTERCHEF HAKKINDA MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.