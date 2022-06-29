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Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef 2022 jürisinde kimler var, ilk bölüm hangi gün, saat kaçta?

29.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 2022 için geri sayım sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şefliğinde gerçekleşen yarışmanın geçtiğimiz sezonları yoğun ilgi görmüştü. Peki Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef 2022 jürisinde kimler var, ilk bölüm hangi gün, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Masterchef 2022 için heyecan dorukta. Yarışma yeni sezonuyla televizyon izleyicisi ile buluşacak. Bir süre önce fragmanı yayınlanan popüler aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. Peki Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef 2022 jürisinde kimler var, ilk bölüm hangi gün, saat kaçta? İşte 2018 yılından bu yana TV8'de ekrana gelen sevilen yarışmaya ilişkin bilgiler...

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef 2022 binlerce izleyici tarafından merak konusu oldu. emek yapmayı ve yemeği seven, yemek pişirme teknikleri hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyen kişilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma günü TV8'de ekrana gelecek.

MASTERCHEF 2022 JÜRİSİ KİMLER?

MASTERCHEF 2022 JÜRİSİ KİMLER?
MaterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon tarihinin belli olmasıyla birlikte, jüride hangi ünlü isimlerin de yer alacağı merak edildi.
MasterChef'te geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi bu sezonda da jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) yer alacak.

MASTERCHEF HAKKINDA

MASTERCHEF HAKKINDA
MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.
MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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