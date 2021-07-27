MasterChef 26 Temmuz 2021 Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri nelerdir? İşte Süt helvası tarifi...

Süt helvasının nasıl yapıldığı MasterChef seyircileri tarafından araştırılmaya başlandı. Süt helvası yaparken un kavrulur, ardından süt ile harmanlanır. Unun kıvamı, Süt helvasını yaparken dikkat edilecek konulardan birisidir. İşte Süt helvası tarifi... SÜT HELVASI YAPILIŞI

Süt helvası nasıl yapılır?

Malzemeler: * 1 su bardağı un * 5 su bardağı süt * 100 gram tereyağı * 1 paket vanilya * 1.5 su bardağı toz şeker * 1-2 çorba kaşığı toz şeker * 1 çay bardağı irice dövülmüş fındık Çilek

Süt ve toz şekeri tencereye alıp, ocağa koyun. Sütü kaynatmadan, toz şeker eriyene kadar orta ateşte pişirmeye başlayın. Vanilyayı ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Başka bir tavada tereyağını eritin ve un ekleyin. Unun rengi sararıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından ocaktan alın, sütlü karışımın üstüne ekleyin.

Bir taşım kaynattıktan sonra dikdörtgen şeklinde küçük boy fırın kabına alın. Üstüne toz şeker serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye başlayın.