MasterChef 27 Temmuz 2021 Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kadayıf dolması tarifi...

Kadayıf dolmasının nasıl hazırlandığı MasterChef programıyla gündeme geldi. Kadayıf dolmasının şerbeti için su ile şeker orta ateşte kaynatılır. Şeker eriyince 5 dakika daha kaynamaya bırakılır. Peki Kadayıf dolması malzemeleri neler? İşte Kadayıf dolması tarifi...

Kadayıf dolması nasıl yapılır?

MALZEMELER: * 1 su bardağı ceviz içi (mutfak robotunda çekilmiş) * 2 çay bardağı süt * 250 gr taze kadayıf * 2 büyük boy yumurta Şerbet için: * 3 su bardağı toz şeker * 3-4 damla limon suyu * 2 su bardağı su Kızartma için: 1,5-2 su bardağı sıvıyağ. Servisi için ise ceviz içi veya file fıstık kullanabilirsiniz.

Kadayıf dolmasının şerbeti için su ile şekeri orta ateşte kaynatmaya başlayın. Şekerler eridikten sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Ardından limon suyunu ilave edin ve 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp şerbeti soğumaya bırakın. Bir kasede çırptığınız yumurtaların üzerine sütü ekleyin ve karıştırın.