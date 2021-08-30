MasterChef Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef'te yapılan Tantuni yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mersin yöresinin güzel lezzetlerinden biri olarak bilinen Tantuni tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Peki MasterChef Tantuni nasıl yapılır?

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Tv8'de yayınlanan MasterChef'te bugün yarışmacılardan tantuni yapılması istendi. Yarışma sonrası Tantuni tarifi ve malzemeleri merak ediliyor.

TANTUNİ MALZEMELERİ NELER? 600 g dana eti 1 su bardağı sıcak su 1 adet kuru soğan (İstepe göre) Lavaş Yarım demet maydanoz 2 orta boy domates 1 çay bardağı sıvı yağ Baharatlar: Tuz, sumak ve kırmızı toz biber

TANTUNİ TARİFİ... Öncelikle dana etini küçük küçük doğrayıp haşlayalım. Diğer yandan sebzelerimizi ve maydanozlarımızı doğrayalım. Soğanlı olarak yapacaksak kuru soğanı ince ve uzunca doğrayalım. Ardından bir kapda doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu sırada haşlanan etlerimizi kenara alalım. Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su ekleyelim.