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MasterChef Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi ve malzemeleri neler?

30.08.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef'te bugün yarışmacılardan Tantuni yapılması istendi. Yeni bölüm sonrası Tantuni tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki MasterChef Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te yapılan Tantuni yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mersin yöresinin güzel lezzetlerinden biri olarak bilinen Tantuni tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Peki MasterChef Tantuni nasıl yapılır?

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Tv8'de yayınlanan MasterChef'te bugün yarışmacılardan tantuni yapılması istendi. Yarışma sonrası Tantuni tarifi ve malzemeleri merak ediliyor.

TANTUNİ MALZEMELERİ NELER?

TANTUNİ MALZEMELERİ NELER?
600 g dana eti 1 su bardağı sıcak su 1 adet kuru soğan (İstepe göre) Lavaş Yarım demet maydanoz 2 orta boy domates 1 çay bardağı sıvı yağ Baharatlar: Tuz, sumak ve kırmızı toz biber

TANTUNİ TARİFİ...

TANTUNİ TARİFİ...
Öncelikle dana etini küçük küçük doğrayıp haşlayalım. Diğer yandan sebzelerimizi ve maydanozlarımızı doğrayalım. Soğanlı olarak yapacaksak kuru soğanı ince ve uzunca doğrayalım. Ardından bir kapda doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu sırada haşlanan etlerimizi kenara alalım. Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su ekleyelim.
Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı diğer baharatlarımızı bir-iki tur çevirelim. Saca lavaşlarımızı tek tek sırasıyla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım. Yağlanmış olan lavaşlarımızı tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım. Üzerine pişen etlerden koyalım ve dürümlerimizi sıkıca saralım. Tüm etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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