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MasterChef'te elenen isim kim? Tabakları bilerek devirdiği iddia edildi! Puanlama yapılmadı gündem oldu! 'Bu şekilde gitmemeliydin'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 23:40
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Jürilerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Alper oldu. Eleme gecesinde puanlama yapılmadı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye son haftasında takım oyunları sonucunda eleme potasına giren isimler Şirin, Alper, Erim ve Eda olmuştu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in yeni bölümünde Alper'in yaptığı yemek talihsiz bir kaza sonucu tezgahtan düştü. Yemek değerlendirme sırasında Mehmet Şef, içeride görüntüleri izlediğini, durumda kontrolsüzlüğün dışında bir şeyler sezdiğini söyledi. Mehmet Şef 'Benim izlediğim görüntüler öyle demiyor' dedi. Alper ise 'Öyle bir şey olacak bir şey değil dedi. Birinci turumu iyi geçirdim. Neden öyle bir şey yapayım ki" yanıtını verdi.

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Tabak sunamayan Alper yarışmaya veda eden isim oldu. Eleme oyununda yemeklerini düşürdüğü için puanlama yapılmadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Alper'in bilerek elendiğini savundu.

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